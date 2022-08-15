由於通膨見頂降溫機率提高，美10年期債券殖利率於2.8％附近區間盤整，加上第二季企業財報優於預期，激勵美股連四周收紅，尤其那斯達克自6月16日低檔收腳反彈以來，強彈22.55％，收復2401點或44.4％的失土，幅度超乎市場預期。受科技股大漲帶動，同期間AI、生技等創新科技相關基金也展開絕地大反攻，績效前10檔皆超過16％，表現不俗。

該10檔基金包括：路博邁顛覆式創新股票、野村全球正向效應成長、安聯全球綠能趨勢、第一金全球AI人工智慧、永豐主流品牌、摩根全球創新成長、安聯全球生技趨勢、第一金全球AI機器人及自動化產業、宏利全球科技A類型、合庫AI電動車及車聯網創新等。

第一金AI人工智慧基金經理人李坤憲表示，那斯達克指數在企業獲利持續成長下，於去年11月中旬創高後，波段最大跌幅竟達33.7％，已過度反應通膨及利率上升之風險。當第二季企業財報財報有高達75％優於市場預期，同時整體盈餘維持成長6.7％，且預估年度增幅仍達8.9％，吸引抄底買盤回流，使得科技股領先擺脫破底陰霾，技術指標呈現一波比一波高的多頭排列，順勢站回半年線之上。

其實仍有不少研究機構認為，美國經濟趨緩態勢明顯，墜入衰退已無可避免，通膨亦將維持高檔，2024年之前聯準會貨幣政策不太可能轉為鴿派，研判反彈行情可能隨時會結束。不過李坤憲指出，鑑於美國經濟循環從未在消費擴張、失業率下降及企業獲利增長的情況下，陷入深度衰退，研判這波景氣應屬於擴張期間內的調整，時間大約介於2～4季左右，此期間企業獲利通常可藉由縮減支出與彈性調整人力，維持持平或小幅成長，股市則漲多於跌。

另外，從投資氣氛觀察，VIX指數已降至20以下，散戶的看空比也從高峰的59.3％下滑至38.9％，代表市場信心正逐漸增強，若未來一季通膨隨著油價走跌而逐月下滑，而且美債殖利率短期不再急升，美股震盪走高的機率相對較高。李坤憲建議，投資人可積極加碼包括AI人工智慧、機器人、電動車等長線趨勢看好的創新科技型基金。