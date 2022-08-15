首場造勢活動氣勢旺，地方分析，蕭淑芬來勢洶洶，確實威脅到洪麗娜，檯面上雙方都無黨籍，但背後勢力牽扯複雜，勢必會是一場硬仗。（吳建輝攝）

2018年洪麗娜以無黨籍捲土重來，面對藍綠兩黨推出候選人夾擊，最終順利當選田中鎮長，其實力仍不容小覷。（吳建輝攝）

曾任彰化縣田中鎮代表會副主席、現任彰化縣議員蕭淑芬，15日宣布參選田中鎮長，包括農會系統、代表會、里長、地方仕紳等到場相挺，首場造勢活動氣勢旺，地方分析，蕭淑芬來勢洶洶，確實威脅到洪麗娜，檯面上雙方都無黨籍，但背後勢力牽扯複雜，勢必會是一場硬仗。

彰化縣田中鎮是南彰化重要行政區，彰化高鐵站座落於此，包括產業、交通、就業等發展，被認為是南彰最具發展潛力之一鄉鎮，2014年當時身掛國民黨的洪麗娜，與同黨謝文賢爭取提名，最終洪麗娜出線，但謝文賢卻退黨參選還勝出，上任後還加入民進黨，洪麗娜因此不滿黨部未處理而退出國民黨。

2018年洪麗娜以無黨籍捲土重來，面對藍綠兩黨推出候選人夾擊，最終順利當選田中鎮長，其實力量仍不容小覷，但這幾年田中爭議多，包括地方信仰中心乾德宮產權問題洪遭彈劾，零售市場改建、生育津貼等問題，傳出不少反彈聲音。

蕭淑芬15日特別選在乾德宮前廣場宣布參選，包括農會總幹事、理事長、代表會主席、副主席、多位里長等重要地方仕紳都到場相挺，競選起手式就展現強烈的企圖心與地方支持力度，嚴重威脅到現任洪麗娜的選情。

不過除了影響鎮長選舉外，蕭淑芬議員轉戰鎮長後，彰化縣田中區（第6選區）現任4席議員中，為2藍1綠1無黨籍，其中3人是田中在地，另外1人則是社頭，無黨籍蕭淑芬轉戰鎮長，代表議員將有一席空缺，因此也成為藍綠必爭之地，目前藍綠都已經積極找人替補，以爭取最大議員席次。