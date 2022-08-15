新竹市前市長林智堅雖已退選桃園市長，但其論文風波仍在延燒。先前部分綠營人士曾暗指余正煌才是抄襲者，余正煌友人、國民黨台北市青工總會長滿志剛今表示，余正煌將對自稱旅美教授的「翁達瑞」等人提告。此消息讓讓大批Ptt鄉民「樂壞」，嗨喊「告死那些側翼！」

滿志剛今（15日）在《嗆新聞》接受主持人黃揚明訪問，被問到「之前有提到要採取法律行動，目前有鎖定哪些目標嗎？」時，滿志剛說，目前第一波提告名單將鎖定「翁達瑞」與插畫家謝立聖，由於上述兩人指控非常明確，且律師也已收集完相關證據，因此將上述兩人列為第一波提告名單。

相關新聞報導經轉發至社群網站Ptt後，也引起鄉民熱烈討論，相關討論已呈現「爆」等級，鄉民們興奮的表示「告啦！顛倒是非就是欠告」、「告死那些側翼！」、「想看側翼都長什麼樣子」、「一堆人告完，余正煌可以爽領年終了」、「告完以後應該可以買一棟房子了？」、「有戲看了，爽！」，然而也有鄉民質疑「告一個假帳號有什麼用？」，「太少了吧？側翼這麼多」。