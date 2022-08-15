美國參議院外交委員會亞太小組主席馬基（Ed Markey）昨（14）晚率團抵達台灣訪問。大陸國防部新聞發言人吳謙今日表示，共軍在台周邊組織多軍兵種聯合戰備警巡和實戰化演練，以回擊與震懾美台「勾連挑釁」，並稱共軍將持續練兵備戰，粉碎「外來干涉圖謀」。

吳謙表示，馬基等人訪台公然違反一個中國原則和中美三個聯合公報規定，侵犯中國主權和領土完整，向台獨分裂勢力發出錯誤訊號，充分暴露出美國是台海和平穩定攪局者和破壞者的真實面目。

吳謙指出，共軍東部戰區在台灣周邊海空域組織多軍兵種聯合戰備警巡和實戰化演練，就是對美台勾連挑釁的堅決回擊和嚴正震懾。

吳謙稱，台灣是中國的台灣，台灣問題不容任何外來干涉。他正告美方和民進黨當局：「以台制華」注定失敗，「倚美謀獨」自取滅亡。逆歷史潮流而動、違背全體中國人民意志、阻撓中國統一進程的任何圖謀和行徑都必將以失敗而告終。

吳謙最後強調，共軍持續練兵備戰，堅決捍衛國家主權和領土完整，堅決粉碎任何形式的台獨分裂和外來干涉圖謀。