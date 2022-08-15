WWE美國職業摔角老闆兼執行長麥馬漢（Vince McMahon）因為桃色風暴在7月23日宣布退休，象徵一個時代的終結。麥馬漢推文寫道：「77歲該是我退休的時候了，謝謝你，WWE支持者們，過去、現在、永遠在一起。」麥馬漢在1980年與父親共同打造摔角的黃金時代，媒體報導他個人累積34億美元淨資產（新台幣1020億），可說業界絕無僅有的奇才。

早年的摔角主要是在各地巡迴演出賺錢，麥馬漢將之搬上電視螢幕，塑造出一個足以和其他職業運動對抗的新勢力。麥馬漢與時俱進不斷地調整發展的政策，1980年代的摔角手類似超級英雄，渾身肌肉、陽剛正派，到了1990年世紀末，WWE的風格又轉向頹廢、墮落、黑暗的反英雄；千禧年之後逐漸走向兒童化、大眾化，近年開展串流平台市場，試圖獲得更多圈外的目光。

諷刺的是麥馬漢當年為了收視率無所不用其極，包括在幕前飾演與女選手有染的惡老闆，結果最後也因為類似的案件被迫離開他大半生辛苦建立的帝國。業界消息人士梅爾澤（Dave Meltzer）在播客節目指出，麥馬漢始終將WWE公司的存續視為第一優先，即使他必須離開以維護公司形象。如果日後他有可能擺脫這樁案件，或許他還有機會回來。

麥馬漢雖然辭職，對WWE仍握有一定控制權，現在的接班人是他女兒史蒂芬妮（Stephanie McMahon）以及女婿Triple H（本名Paul Levesque），女婿的健康狀況不太好，去年才因心臟問題開刀。