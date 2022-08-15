一項荷蘭研究指出，約有8分之1的成年人在感染新冠後，會出現長新冠症狀，北醫胸腔內科主治醫師周百謙擔憂，9月是長新冠爆發期，國內約有4、50萬人得同時面對長新冠與BA.5威脅，屆時恐增加國內醫療量能壓力。中央流行疫情指揮中心今天回應，該研究是以Alpha、Delta株追蹤，與現在的Omicron無法相提並論。
羅一鈞表示，目前國際間確實是將長新冠以感染人數的八分之一當作估計值，不過這是根據前年、去年荷蘭所做的追蹤研究，當時流行的病毒株為Alpha、Delta，並非Omicron，而Omicron的長新冠比例卻低於前兩個變異株。
羅一鈞補充，周醫師所指的應是以這波本土疫情高峰6月推估，算出落點會在九月，不過長新冠不會像MIS-C一般，過了數周突然爆發，且大多是症狀輕微，不用長期在門診追蹤或住院，跟染疫到醫院就醫的需求不一樣，且目前也有視訊看診，應不至於造成醫療排擠的情形。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。