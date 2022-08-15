一項荷蘭研究指出，約有8分之1的成年人在感染新冠後，會出現長新冠症狀，北醫胸腔內科主治醫師周百謙擔憂，9月是長新冠爆發期，國內約有4、50萬人得同時面對長新冠與BA.5威脅，屆時恐增加國內醫療量能壓力。中央流行疫情指揮中心今天回應，該研究是以Alpha、Delta株追蹤，與現在的Omicron無法相提並論。

羅一鈞表示，目前國際間確實是將長新冠以感染人數的八分之一當作估計值，不過這是根據前年、去年荷蘭所做的追蹤研究，當時流行的病毒株為Alpha、Delta，並非Omicron，而Omicron的長新冠比例卻低於前兩個變異株。

羅一鈞補充，周醫師所指的應是以這波本土疫情高峰6月推估，算出落點會在九月，不過長新冠不會像MIS-C一般，過了數周突然爆發，且大多是症狀輕微，不用長期在門診追蹤或住院，跟染疫到醫院就醫的需求不一樣，且目前也有視訊看診，應不至於造成醫療排擠的情形。