教育部今天在台北市徐州路辦公大樓設置第2間職場互助教保服務中心─教育部徐州大樓職場互助教保服務中心，正式提供教保服務。目前共有14個部會在117設置223班互助教保服務中心。

為配合行政院「我國少子女化對策計畫」，積極推動公部門員工托育服務，教育部繼去年8月1日於忠孝東路辦公大樓1樓設置教育部忠孝大樓職場互助教保服務中心，今天再於徐州大樓設置第2間職場互助教保服務中心。

職場互助教保服務中心設置目的是為活用辦公空間提供托育服務，拉近員工上班地點與小孩上課地點的距離，期以營造友善職場環境，創造工作與家庭兼顧的雙贏目標。教育部2間職場互助教保服務中心各可收托40名2歲至入國民小學前的幼兒，並與鄰近政府機關提供聯合教保服務。

教育部長潘文忠、常務次長林騰蛟、主任秘書廖興國今日上午也特地到徐州大樓職場互助教保服務中心歡迎幼兒入讀，與小朋友互動及共讀繪本，並期望學童們在徐州大樓職場互助教保服務中心能夠快樂成長，也讓員工得以安心工作。

據統計，110學年度已有8部會共設置11處31班員工子女教保設施，111學年度計14部會共設置106處292班開辦的員工子女教保設施，分別有內政部4處8班、文化部2處5班、交通部23處56班、行政院農業委員會3處7班、行政院環境保護署1處2班、法務部6處11班、科技部3處22班、財政部15處42班、國防部19處51班、國軍退除役官兵輔導委員會4處10班、勞動部2處4班、經濟部18處55班、衛生福利部3處11班及教育部3處8班；累計共計117處323班。

國教育部表示，員工子女教保設施雖以員工子女為第一優先招收對象，如招生員工子女後有餘額者，將對外招收需要協助幼兒及一般幼兒。在收費部分，每月向家長收費為第1胎2000元，第2胎1000元，第3胎免繳費用。低收、中低收入戶幼兒也免繳費用。期望透過職場友善育兒環境來減輕同仁的負擔，也提供一般民眾更多育兒環境的選擇。