每到炎夏不免會想吃冰淇淋、西瓜或綠豆湯來消暑，或因流汗口渴而大口喝下含糖飲料，對糖尿病患者而言，夏季是「危機四伏」的季節。義大大昌醫院新陳代謝科科主任姜和均指出，臨床上觀察到糖尿病患者血糖值出現季節性變化，因患者更趨向攝取一些含糖量極高的甜品，尤其是西瓜、芒果、荔枝等時令水果，常會讓糖友不知不覺中過量攝取。

●不只富含營養素也含糖 水果攝取勿過量

姜和均表示，因水果不僅含營養素也有頗高的糖份，因此糖友要運用醣類代換的概念，每日水果類攝取量儘量以兩份為基礎，不宜過量，也不適合頻繁地攝取，在固定的時間攝取份量內的水果，可助控制血糖。

若改喝水果打成的果汁，姜和均表示，水果纖維素在打成果汁中會受到破壞及過濾，且加快血糖升高的速度；糖友應挑水果應避免攝取高GI值（升糖指數）的水果，如荔枝、西瓜，改以芭樂、小番茄等低GI水果，有助降低血糖上升的幅度。

●慎防高血糖「三多一少」 飲食控制很重要

糖尿病初期的胰島細胞功能還有辦法代償多餘的醣類，若病程久，胰島細胞功能已變差，只要飲食習慣出現明顯的變化，就會劇烈反應在血糖值上，患者開始出現吃多、喝多、尿多及體重下降的現象，也就意味著身體可能處於高血糖狀況，年長患者尤其危險，因年紀增長，高血糖症狀更不易察覺，若無養成定時量測血糖的習慣，可能引發高血糖急性併發症、甚至昏迷。

●急症發生恐致命 醫授飲食外的控糖4招

姜和均呼籲，除飲食之外，糖尿病患者也需從其他幾點著手來控制血糖：

1. 定時量血糖：血糖已穩定者，不需密集測量，但有規律的血糖偵測，較能及時發現異常。

2. 規律服藥：勿輕易聽信坊間傳言而擅自斷藥，不僅可能引發高血糖急性併發症，也可能會增加增加中風、心肌梗塞機率。

3. 多喝水：若水分充足，可較穩定控制血糖，對身體血液循環也有益。

4. 規律回診追蹤：尤其在疫情時期，患者更易間隔許久才回診，有些患者可能已處高血糖狀態下而不自知。

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