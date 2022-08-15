柬埔寨人蛇集團以高薪引誘台灣人到當地從事詐騙工作，不從就會遭到虐打、性侵，甚至淪為「豬仔」不斷被轉賣，國際救援組織GASO成員透露豬仔下場悽慘，曾救出一名被性侵的大陸女子，才生完1子又懷孕，資深媒體人王瑞德更指出詐騙觸角已伸到台灣酒店，開出1天10萬的高級伴遊，高達82名酒店小姐受騙上當被囚。

GASO國際救援組織成員Jason近日在節目《驚爆新聞線》指出，一開始柬埔寨人蛇集團以詐騙大陸人為主，救援組織曾成立「中柬義工隊」前去營援，數年來拯救400多人，看過無數被毆打、電擊的受害者，印象深刻的是有女孩遭到性侵，被救出時已懷孕，手上還牽著一個1歲小孩，處境可憐。

國際救援組織GASO成員透露豬仔下場悽慘，曾救出一名被性侵的大陸女子以懷孕生小孩。(翻攝自YouTube)

目前中柬義工隊已經解散，Jason指出，滅隊原因是曾接到一名被當血牛的大陸人求救，稱抽血8次，快奄奄一息，引發大陸及國際輿論高度關注，但受害人事後被賄賂封口，柬埔寨政府更以「妨礙司法公正」及「傷害中柬友誼」為由，反告中柬義工隊高層及協助救人的醫生，導致現在無人敢救。

資深媒體人王瑞德也補充，台灣先前受新冠疫情影響，八大行業關閉，因此柬埔寨和緬甸的人口販子找上台灣酒店經紀合作，開出1天10萬元的高級伴遊，吸引台灣82名酒店小姐前往，但下機就被囚禁，3個月讓人口販子海撈5000萬元。