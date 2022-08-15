宜蘭市長江聰淵指出，轉運站如沒有300個停車位，恐降低民眾搭乘大眾交通運輸的意願。（宜蘭市公所提供／吳佩蓉宜蘭傳真）

為了民眾乘車需求，宜蘭市公所積極爭取國道客運1665宜蘭市–新店路線，於8月18日通車，可提供通勤民眾及觀光遊客便捷的大眾運輸，每年可達300萬旅次的乘車人數，故轉運站停車位是否能負荷，令人憂心；市長江聰淵提出「整合鄰近公有土地，提供專屬停車空間」的訴求，盼能有更便利的停車利用空間。

8月18日將通車的1665新店-宜蘭國道客運，宜蘭端規畫停靠礁溪轉運站及宜蘭轉運站，台北端規畫停靠捷運大坪林站、捷運景美站及公館站等3處站位，方便民眾旅遊及通勤往返。

市公所為提高客運業者的經營意願，提供100萬元獎勵金，經交通部公路總局評選結果，由統聯汽車客運股份有限公司獲得經營權；而統聯客運將公所提供的獎勵金部分回饋宜蘭鄉親，祭出「每週一1元到宜蘭」活動，通車首月的每週一只要1元，有8月22、29日、9月5日、12日共4天。

市公所表示，據資料顯示，自2000年啟用的宜蘭轉運站臨時站，每年旅客載運量達300萬旅次，中央補助經費原地改建為宜蘭轉運站正式站，就是要大幅提升運量與運能，但改建計畫中，僅規畫98個停車位，引起民意代表與民眾的質疑。

江聰淵表示，如出現停車空間不足的問題，連帶恐造成附近交通紊亂、民眾使用意願降低，針對宜蘭轉運站未來的停車空間提出「整合鄰近公有土地、提供專屬停車空間」的訴求，盼縣府能盡快協調周邊退輔會、國有財產署等單位，增加停車空間，讓民眾未來使用宜蘭轉運站更便利，否則轉運站的功能將大打折扣。

縣府交通處回應，目前宜蘭轉運站興建計畫中，將提供98個汽車停車格，加上轉運站現有152個汽車停車位，共有250個左右；經交通專業顧問公司評估轉運站停車需求，足夠提供給民眾使用。倘若陽明醫院二期及退輔會的基地有大規模開發，延伸新的停車需求，都會在未來開發過程裡，做適度的調整跟因應配套措施。