聽團仔年度必朝聖的新竹東風音樂祭，今年首度移師孔廟廣場開唱，即使氣溫飆破攝氏35度，依舊吸引超過一萬人次入場，民進黨新竹市長參選人、前副市長沈慧虹也到場支持，也是唯一一位現身的市長參選人。有在地年輕樂迷說，東風音樂祭不是「一次性活動」，希望其他政黨不要小看年輕人的力量，也親自去體驗看看。

沈慧虹說，東風音樂祭每年除邀請各大表演團體登台，更有「東風風神榜」比賽，鼓勵更多人投入音樂創作，提供具有潛力的音樂人一個發表創作的舞台。

沈慧虹提到，對某些人來說，音樂就是一輩子的生命，一場比賽可能改變他的一生，甚至一群人，絕對不是特定人說的「一次性活動」這麼狹隘。

在年輕幕僚陪同下，沈慧虹不僅一起聽團，還帶著「娘惹糕」慰勞交大學弟、表演樂團之一的Blueburn，讓學弟能夠在上台前補充體力；一位93歲張奶奶，在孫子陪同下一起扭動身體看表演；從外地到新竹工作的樂迷蘇小姐也分享，每年東風音樂祭都是她最期待的活動，今年第一次在孔廟廣場舉辦，很放鬆、很chill。

沈慧虹表示，過去八年來，包括新竹公園、孔廟廣場、新竹動物園及田徑場，展開大規模的景觀改善與空間再造，讓不同年齡層的市民有更多休閒的好去處，就連93歲的阿嬤都能放鬆自在沈浸音樂。她強調，城市只能繼續進步，她要比過去做得更好，希望年輕人可以看見用實際行動支持「東風音樂祭」的沈慧虹！