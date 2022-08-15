新經營團隊入主後，花了將近兩年時間調整體質，宏大(8932)終於擺脫連續12年本業虧損，上半年繳出每股獲利0.35元的佳績，總經理蔡焜煌對公司未來營運抱持樂觀看法。

宏大拉鍊是國內拉鍊的龍頭，也是國內唯一上市櫃的拉鍊公司，這10多年因為大陸廠商的崛起，市場低價競爭導致營運連年虧損。新的經營團隊入主後，花了將近兩年時間的調整，從清理庫存打消呆帳，到內部管理優化以及多元採購方案的施行，並不追求衝高營業額，而是以獲利為導向，終於在今年上半年繳出漂亮的成績單，每股獲利0.35元，擺脫連續12年本業虧損的情況。

宏大總經理蔡焜煌表示，上半年獲利數字原先預估應該在0.6元左右，因為採用保守會計原則，多提存貨跌價損失，以及應收備抵，導致獲利數字縮減，對於這樣的情況，蔡焜煌表示，公司經營是長久的，不會僅考慮一季或是一年的盈利狀況。

宏大上半年營收為5.29億，和去年5.3億差不多，但是，獲利卻由去年虧損轉變為每股獲利0.35元，法人預期，宏大今年每股獲利可望有機會超過1元。