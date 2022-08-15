疫情延燒近3年，啟發嘉華中學師生團隊研究「蒲公英萃取物抗氧化及抗肺炎應用」，獲得今年全國中小學科展第3名，且因研究有實用特色，發揮了科展鼓勵科學應用於生活的精神，加碼獲頒唯一一座「探究精神獎」。

嘉華中學副校長林籐旺及鍾慧容老師指導將升上高二的葉育成、陳秉強、陳盈璉3名學生，在學校實驗室做實驗，同時由長庚科技大學嘉義分部郭星君教授的研究團隊協助，到其實驗室做高階試驗，探究蒲公英萃取物對動物肺細胞的反應。

林籐旺說，台灣中醫界推出中藥製成的「清冠一號」來治療新冠肺炎，蒲公英也是文獻資料記載的藥材，因而指導學生使用進口的蒲公英，研究試驗蒲公英天然萃取物的抗氧化活性及抑制肺部發炎的反應。

郭星君說，學生用磨粉後的蒲公英做水、甲醇的過濾萃取物，水是水溶性，甲醇有油溶性，經過反覆實驗，發現甲醇萃取物對抗氧化及抑制肺炎的效果更明顯。

葉育成從國中參加科展競賽，這次是第3次，他說，能在念高一時就跨到大學的實驗室，實際動手做，學到很多課本學不到的東西，收穫很大。

陳盈璉也認為到大學實驗室接觸到精密儀器設備，增長見識。陳秉強則對研究過程中變換不同方法來克服難關，很有感，也很有收益。

林籐旺、郭星君認為大學資源多，與在地國高中學校分享，讓學生打好科研的基本功，促進科研教育，且能拉近教育資源的城鄉差距。