林益世12年前擔任立委時涉收賄，去年台灣高等法院更一審判刑4年10月，上訴後，最高法院承審庭提案大法庭，15日下午開準備庭，法官聽取檢辯意見後討論辯論爭點，釐清林的犯行構成一般刑法或貪汙重罪。庭末，法官諭知候核辦。

本案預計年底邀請專家學者到庭，提供法律鑑定意見，針對民代在議場外關說施壓是否為「職務上行為」，可以適用一般公務員的貪汙圖利罪規定，另一法律爭點是，民代構成貪汙罪的要件，所謂「違背法令」行為究竟為何？

由於刑事大法庭是針對法律爭議開庭，被告林益世不須出庭，但林仍到庭旁聽，顯示出他的高度關心；步出法庭時，林被問及是否仍堅持自己清白、無罪，他閉口不語不願回應。

但林的律師在法庭上，則是對於承審庭裁定提案的法律爭點有意見，律師主張林涉及的案件，中鋼是民營公司非公營機構，如果本案事實不先釐清，恐怕法律爭議統一見解後，林益世案卻無法適用；法官汪梅芬表示將再與大法庭成員評議後裁定。

林益世被檢方起訴，2010年立委任內收受地勇公司負責人陳啟祥賄款6300萬元；2012年又在行政院祕書長任內索賄8300萬未遂，向法院請求重判無期徒刑，但本案涉及立委收賄刑責部分，法院有不同見解。

一審台北地院認為林收賄「喬」民間公司合約，不是立委職務上行為，只構成《刑法》公務員假借職務權力機會犯恐嚇得利罪，但二審高院認為林益世以立委權力，對中鋼、中聯公司高層人士加以恐嚇，構成刑責更重的貪汙罪的「違背職務收賄罪」。

案經纏訟多年，最高法院撤銷後，去年高院更一審認為林涉犯的罪行只構成普通刑法，不是貪汙治罪條例的重罪，再加上案件繫屬法院後超過8年未能確定，符合速審法減刑規定，因此從輕判刑4年10月，上訴後，目前最高法院審理中。

2019年7月14日最高法院刑事大法庭上路後，首次有類似的個案。承審林益世涉貪案的最高法院刑事第七庭認為，先前裁判的法律見解有歧異，提案刑事大法庭裁定，等裁定後再依統一的法律見解，對林益世案作出終局判決。