民進黨台北市長參選人陳時中日前提出內湖交通改善計畫，有里長狠批是「爛牛肉」，有傳言稱陳在後援會成立大會致詞時提到「批評要有腦筋和專業」，被解讀是在反擊對方，該名里長則哽咽地回嗆陳是「腦水腫」，此話題在近期掀起熱議。而一份最新網路民調顯示，陳時中的民調在藍綠白三名候選人慘吊車尾，僅12.1%。

入口網站《Yahoo》今（15）日以「陳時中正式投入選戰滿一個月，你對他的表現有何看法？」為題進行網路民調投票，本次投票共有三題，將持續至24日，而截至今日下午3點半，已有超過1萬1000名網友參與投票。

問題一為「陳時中正式投入選戰滿一個月，你對他的表現有何看法」，有62.1%網友不滿意（10.4%不太滿意，51.7%非常不滿意），滿意的僅18.7%（8.4%還算滿意，10.3%非常滿意），另有19.2%網友表示不知道/沒意見。

而問題二則是「你看好誰當選台北市長」，國民黨參選人蔣萬安以43.4%奪冠，民眾黨力挺的北市副市長黃珊珊以18.2%支持度排名第二，陳時中則以12.1%支持度墊底，另有20.9%網友表示不知道/沒意見。

至於問題三「你認為未來台北市需要加強發展的方向為何」，交通建設暫以39.8%排第一，經濟發展、警政治安則分別以30.1%、26.8%名列第二與第三。