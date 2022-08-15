台中市警察局以發生於2012年、加拿大少女阿曼達–陶德受害案為例，製作1支3分20秒的預防犯罪宣導動畫影片，呼籲民眾提高警覺，在資訊爆炸時代，勿受騙上當，隱私遭受侵犯，成為私密影像外流的受害者。

據了解，加拿大少女阿曼達–陶德，當時對網路危險沒有多大了解，在一次體驗脫衣視訊過程中，不慎被網友拍下裸照並散佈在網路上，甚至朋友開始疏離她、恥笑她，於是以搬家、飲酒，吸毒以逃避被欺侮的痛苦，最後因遭人霸凌，身心受創，走上絕路。

台中市警察局婦幼隊長高嘉陽指出，「數位網路性別暴力」案件，早在加拿大少女無聲的控訴影片裡就開始，甚至加拿大政府立法控制網路暴力行為，將「阿曼達·陶德事件」製成動畫影片，主要呼籲民眾勿成為性私密影像外流的受害者。

警方指出，另2018年到2020年間，南韓發生震驚社會的「N號房事件」向世人揭發失控的數位時代及流動性暴力的真實事件，近年來台灣破獲2大偷拍論壇，近300名女性受害，其中有多位未成年女性，論壇販賣的偷拍影片甚至還附上被害人個資，造成被害人不僅在虛擬世界，連真實世界裡的隱私亦遭受侵犯。

警方提醒，在高度依賴網路的時代應警覺，瞭解新興犯罪手法避免上當，針對性私密影像外流的報導留言處可見「求上車」、「跪求網址」，甚至許多檢討被害者的言論，對被害人而言是二度傷害，「不點閱、不下載、不分享」就是對被害者最好的幫助。

台中市警局呼籲，「學生族群」（五不四要），不違反意願、不聽從自拍、不倉促傳訊、不轉私密照、不取笑被害。要告訴師長、要截圖蒐證、要報警、要檢舉對方。「一般社會大眾」（三不二要）：不拍照、不分享、不留存。要通報、要看防暴數位教材。若遇性隱私影像外流事件，紀錄時間、發文者帳戶名等資訊，截圖蒐證、報警處理。

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