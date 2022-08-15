玉山金控（15）日召開法人說明會，公布2022上半年營運概況。玉山金上半年自結淨收益256.8億元，稅後淨利70.9億元；金控每股稅後盈餘0.53元、股東權益報酬率（ROE）7.52％。另外，玉山金控7月獲利已公布，單月稅後淨利27.8億元為歷年最高紀錄，累積1~7月稅後盈餘98.7億元，EPS0.74元。

近年來積極衝刺財富管理業務的玉山銀行，今年上半年受到投資市場大幅波動衝擊，罕見出現財管淨手續費收入上半年小幅衰退5.4％，尤其第二季就減少16％。不過，玉山金控總經理陳美滿表示，去年基期較高、市場行情波動過大是玉山第二季財管手收出現衰退的主因，不過7月獲利創下單月歷史新高，信用卡簽帳金額超過662億元也創下單月歷史新高紀錄，預估第四季在升息趨勢如期底定下，資金就可望回流，下半年財富管理業務可望逐步回溫。

在大數據與人工智慧技術應用上，玉山推出全線上申請、對保與撥款流程「e速循環貸」，顧客可以在指定金額內自行決定貸款金額與還款時間，透過玉山行動銀行和玉山Wallet動用資金與償還貸款，讓顧客資金管理更便利。目前玉山各項重要業務（基金、信用卡、貸款、外匯等）數位銷售占比都超過6成以上，數位轉帳占全體轉帳筆數95％，每兩位玉山顧客就有1位是數位活躍顧客。此外，以人工智慧開發的「信用卡防偽冒盜刷系統」獲英國The Banker頒發年度「數位金融創新獎-資訊安全」大獎，彰顯玉山應用科技管理風險的良好成效。

玉山於7月成為RE100會員，為台灣首家以「低用電企業」身分獲准加入之金融業，積極推動再生能源使用，承諾2040年前國內外營運據點100％使用綠電。陳美滿總經理兼永續長表示，RE100是玉山邁向淨零的重要里程碑，未來將持續發揮永續金融影響力，實踐全球共同的氣候目標。

玉山銀行董事長黃男州表示，玉山要跨越綜合績效、企業社會責任及永續發展三座大山，致力成為亞洲的玉山，曼谷及胡志明代表人辦事處已經正式營運，目前海外於10個國家地區共有30個營運據點。「人才是先行指標、也是關鍵指標」，玉山歡迎跨領域及跨境人才加入，以ESG永續發展為使命，成為綜合績效最好也是最受尊敬的企業。