眾人焚香祝禱祈求工程順利。（苗栗縣府提供／李京昇苗栗傳真）

苗縣府斥資1300萬元打造滾輪滑梯遊戲場。（苗栗縣府提供／李京昇苗栗傳真）

苗栗縣府積極推動1鄉鎮1特色公園計畫，在苗市功維敘隧道南入口附近規畫打造的苗縣第1座滾輪滑梯遊戲場，8月15日上午開工動土，預計明年2月完工，將提供優質的樂齡及親子遊憩區。

縣長徐耀昌說，為提供完善優質的休憩環境，提升鄉親的生活品質，縣府除在山線、中港溪、海線地區打造完成3座大型親子公園，並推動公園2.0計畫，以1公園1特色為目標，針對各鄉鎮舊有公園規畫改善，打造優質的休憩環境。

這次規畫在苗市功維敘隧道南入口打造的遊戲場，以「滾輪溜滑梯」為營造亮點，不但是苗栗縣第1座滾輪滑梯遊戲場，也是積極推動的1鄉鎮1特色公園的最後1座特色公園。

規畫興建的滾輪滑梯遊戲場，面積約0.1公頃，遊戲場設施包括鋁製滾軸、滾輪邊檔及底盤結構、結構支撐柱、滑道鋼管護罩、隧道邊軌等及安全地墊、全彩立體投影、投光燈、排水工程、植栽等，總經費約1300萬元，預計112年2月中旬完工。

此外，1鄉鎮1特色公園計畫自110年推動迄今，已完成頭份市音樂公園、蟠桃公園、忠孝公園、通霄鎮新生公園、頭屋鄉錦水遊礦公園、三灣鄉北埔運動公園、銅鑼鄉高速公路橋下公園、公館鄉館南村客庄公園等8座特色公園；尚在施工的獅潭鄉汶水茶壽公園、南庄鄉東村隧道公園、後龍鎮兒二交通公園、西湖鄉國道橋下公園、造橋鄉火車站公園、三義鄉運動公園、大湖鄉雪霸汶水遊客中心等7座公園，預計年底完成。

今天開工儀式，由縣長徐耀昌、議長鍾東錦、縣議員孫素娥、鄭碧玉、楊明燁、徐筱菁、行政院顧問徐定禎、苗栗市長邱鎮軍、代表、里長等人持鏟動土，並共同上香祈福工程順利平安。