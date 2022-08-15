第五河川局今透過「防止外傘頂洲沙灘流失公私協力計畫」，與沿海居民、蚵農半個身子泡在海中，以蚵殼攔沙、竹籠築堤兩個工法來固灘。（讀者提供∕呂妍庭嘉義傳真）

第五河川局今透過「防止外傘頂洲沙灘流失公私協力計畫」，與沿海居民、蚵農半個身子泡在海中，以蚵殼攔沙、竹籠築堤兩個工法來固灘。（讀者提供∕呂妍庭嘉義傳真）

第五河川局今透過「防止外傘頂洲沙灘流失公私協力計畫」，與沿海居民、蚵農以蚵殼攔沙、竹籠築堤兩個工法來固灘，立委蔡易餘也親身參與。（立委蔡易餘辦公室提供∕呂妍庭嘉義傳真）

外傘頂洲沙灘長期流失，持續向內陸漂移，面積也逐漸縮小，造成沿海地區養殖區域減少，影響漁民生計，為減緩外傘頂洲流失速度，第五河川局今透過「防止外傘頂洲沙灘流失公私協力計畫」，與沿海居民、蚵農半個身子泡在海中，以蚵殼攔沙、竹籠築堤兩個工法來固灘，打造沙源流失第一道防線。

五河局指出，固沙的材料為當地廢棄蚵架及蚵殼回收再利用，都是就地取材，先前已由在地蚵農先進行簡單處理，以簡易竹樁定沙，今再號召相關單位與在地民眾協力合作，包括立委蔡易餘也親身參與，實作短期防護措施，防止波浪越洗，將外傘頂洲沙源流入養殖區。

包括一長排竹子上掛蚵殼、竹籠加蚵殼築成牆，每種工法施作長度皆為45公尺，都是在打造類消波塊，減輕海浪打擊力道，減緩沙子流失的速度，退潮時還能留住風飛 沙、累積沙源，五河局強調，未來會持續追蹤、比較不同設施定沙效果。

蔡易餘則形容蚵殼攔沙工法類似搭設浮筏蚵棚概念，東石人已搭建得很有經驗，沒想到現在還能用來固沙，代表老祖宗很有智慧。

第五河川局長莊曜成表示，外傘頂洲面臨消失危機，衝擊在地養殖及觀光船筏等產業發展，推動相關保護措施刻不容緩，第五河川局除了建立溝通平台，聽取在地意見、凝聚地方共識，也藉由外傘頂洲實作活動喚起民眾對於外傘頂洲議題及環境保護議題重視，

莊曜成說，五河局也辦理北港溪河口清疏及外傘頂洲養灘、東石地區含外傘頂洲海岸防護等2件工程，目前該2件工程皆已發包施工中，執行外傘頂洲保護工作不遺餘力。