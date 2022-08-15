接受人工關節置換手術後，沈老先生已經可以由輪椅站起來。（大里仁愛醫院提供／馮惠宜台中傳真）

台中大里仁愛醫院骨科醫師黃贊文指出，長者如不幸發生髖部骨折，最好的治療方式仍是盡早進行手術，讓病人儘早開始下床活動和肌力訓練。（大里仁愛醫院提供／馮惠宜台中傳真）

台中78歲沈先生3年前因癲癇發作跌倒，又忌諱就醫，雙側髖關節骨折先是靠助行器活動，卻一再跌倒，最終竟只能以輪椅代步，3個月前因癲癇發作送醫，經醫師建議手術治療雙側髖關節骨折終於擺脫輪椅、重新邁步走；醫師指髖部骨折病患在一年內的死亡率調達15到22％，目前髖部骨折最好的治療方式仍是盡早進行手術，不要因長輩年紀大而卻步。

台中大里仁愛醫院骨科醫師黃贊文指出，該名78歲患者3年多前因為癲癇發作後跌倒，雙側的髖關節因此疼痛需要用助行器輔助，加上疫情關係不敢就醫，兩腳肌肉變得萎縮無力而不斷跌倒，後來只能用輪椅協助度日，3個月前因為再次癲癇發作送到大里仁愛醫院急診室，經X光檢查才發現雙側的髖關節已經骨折變形多時且有嚴重髖關節炎。

黃贊文說，高齡長者因感覺統合能力降低、肌肉萎縮、平衡感變差，再加上本身如有癲癇、失智或是視力變差和使用安眠鎮靜藥物都容易跌倒進而造成骨折。許多家屬認為長輩年紀大開刀風險高希望不要手術，通常上肢骨折可以用石膏固定的方式來治療，但在髖部骨折最好的治療方式仍是盡早進行手術。

他解釋，由健保資料庫的資料分析，75歲以上的國人髖部骨折風險會大幅增加，髖部骨折若沒有積極治療很容易造成不斷跌倒與骨折的惡性循環，台灣女性髖部骨折病患在一年內的死亡率為15％，而男性更高達22％。

黃贊文強調，長者如不幸發生髖部骨折，最好的治療方式仍是盡早進行手術，讓病人儘早開始下床活動和肌力訓練以避免併發症的發生；他也建議，應速徵詢骨科醫師，提供最適切的治療。