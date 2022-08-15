藝人劉雨柔以模特兒身份出道，現年35歲的她擁有175公分魔鬼般的高挑、纖細身材，自轉戰電視圈後常錄製綜藝節目，目前上中天綜合台《小明星大跟班》，討論主題為「小明星民調排行榜！女人想離婚的真實原因！」劉雨柔在節目中大倒苦水，表示老公拿捏不好與女學生互動分寸常讓她爆氣，稱自己隨時做好「單身的準備」。

劉雨柔老公黃育仁（Jeff）是職業格鬥選手，結婚3年以來， 2人時常分享婚後甜蜜幸福生活，但劉雨柔竟在節目透露老公不懂得拿捏與女學生之間互動分寸，「劈腿外遇是會有前兆的，他會養成一種習慣，我老公是一個教練，他最不缺的就是女學生，剛結婚的時候，他會每個月固定跟一個女學生去吃飯。」她與老公一直爭吵這件事，但對方卻覺得劉雨柔在無理取鬧。」

近期劉雨柔更發現老公回家時，T-shirt上有粉痕，「我就說這什麼東西？他說有女學生下課跟他小擁抱打招呼，我說擁抱就擁抱，她頭貼在你肩膀幹什麼？因為那一定是貼在身上才有的痕跡！」