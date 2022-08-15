多年來台灣房價一直居高不下，加上普遍低薪問題，造成部分購屋族逐漸將目標轉向價格相對較低的凶宅，因此有一個新職業跟著誕生，它就是專門洗白凶宅的「洗屋師」；最酷的是工作內容只需做好一件事就好，就能享受免費住房外；還有破50萬的年收入，引起網友們熱烈討論。

住進該凶宅或事故屋一年，原屋主便會支付每月4萬5的薪水。（示意圖 /達志影像）

原PO於臉書社團表示，自己是一名職業洗屋師，工作內容主要是替凶宅、事故屋來洗白，洗白方式是自己住進該房屋一年，原屋主便會支付每月4萬5的薪水，等於說一年就有54萬，高於普遍社會新鮮人的薪水，而且如果是新聞爆出的重大事件的凶宅是另外議價，原PO直說，「躺著賺」的工作。

原PO表示，也不是沒有條件，入住人需要有一份正當行業、禁止在屋內做黃、賭、毒等非法事情，而且每日需要在方屋內待滿12小時以上，需要和靈體和平共處不得用宗教的方式驅趕他們，也不能有債務人上門討債，並且門口客廳有監視器，如果違反上述事件必須賠償3倍的違約金。

許多網友表示非常羨慕這份工作。（示意圖 /達志影像）

文章曝光後不少網友表示，自己有意願去做這份工；但也有不少人懷疑其效果直言台灣的法規不能因此洗白該凶宅，根據內政部「不動產說明書應記載及不得記載事項」，賣方持有時間曾發生兇殺、自殺、一氧化碳中毒或其他非自然死亡情形，賣方都必須記載且告知買方的義務。所以只是讓洗屋師入住來洗白房屋，只有心靈上的作用，實際法律上是無效的。