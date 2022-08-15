「職場互助教保服務中心」，為苗栗縣第一家職場教保中心。（苗栗縣府提供／李京昇苗栗傳真）

財政部國有財產署中區分署苗栗辦事處及財政部中區國稅局苗栗分局開辦「職場互助教保服務中心」，為苗栗縣第一家職場教保中心。

15日苗栗縣政府秘書長陳斌山等人為教保中心揭幕，期待能永續經營，未來縣府也將持續推動政府機關設置職場托育設施，提供孩子優質的教保環境，減輕社區家庭照顧負擔，提升教保人員工作環境與權益。

國有財產署中區分署配合行政院「我國少子女化對策計畫」，推動公部門員工托育服務，選定財政部中區國稅局苗栗分局大樓3樓開辦職場教保中心，並委託財團法人台中市蒙特梭利教育基金會營運，透過政府與公益法人團體協力的方式，結合民間團體資源，打造友善育兒環境。

蒙特梭利教育基金會理事長陳素珍說，中心主要招收國稅局、議會、教育處等單位的子女，開放2歲至入國小前幼兒就讀，共40個名額分為兩階段招募，目前已招生15名孩童就讀。財政部國有財產署中區分署副分署長陸恒寧指出，國產署職場教保中心除了照顧自己的員工也將擴及到附近公務機關，為苗栗鄉親服務，讓孩子安心受教，希望在少子化影響下，藉由教保中心的設立能鼓勵年輕人安心生育。

苗栗縣政府秘書長陳斌山、苗栗縣議會秘書長林來居、財政部國有財產署中區分署副分署長陸恒寧以及蒙特梭利教育基金會理事長陳素珍等人，15日為國產署職場教保中心揭牌開幕，開啟幼兒教育的嶄新里程碑。

陳素珍說明，中心採蒙特梭利教保模式訓練孩子獨立及閱讀，讓每個孩子拿著適合自己操作的教具開始學習使用，間接培養孩子獨立的人格特質，並善用國稅局苗栗分局、議會的花園、貓裏喵親子公園等戶外場域，與環境結合讓孩子走進社區。

陳斌山表示，將幼教環境設在苗栗辦事處裡面，讓家長可以兼顧工作與家庭，在總統蔡英文推動公幼與非營利跟職場互助政策中，苗栗縣除擴大公共化教保服務，增設公立幼兒園及非營利幼兒園，並積極增設2歲幼兒專班，以提供苗栗鄉親優質、平價的托育服務以外，未來也將持續推動政府機關設置職場托育設施，打造友善育兒環境。