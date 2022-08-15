隨著九合一大選愈來愈近，新北市長參選人林佳龍也不斷向新北市長侯友宜提出辯論的要求，更表示「客隨主便，以他的時間為主」，侯友宜對此則回應「市政是最好的辯論」，但林佳龍也反批「醜媳婦也要見公婆」；新北市議員陳偉杰批評，林佳龍不僅客人主人角色錯亂，還嗆侯友宜像醜媳婦，但他自己才像那個侵門踏戶、到處示威的小三，人美心醜最後都不會有好結果。

陳偉杰表示，不斷向民調領先者嗆聲要求辯論，是落後者拉抬民調的一貫做法，藉由與領先者同框來提升自己的聲勢；林佳龍說叫辯論也好、討論也好，就是要2個人坐下來對話，擺明就是想藉與侯市長同框的媒體效果來抬高自己聲勢，藉此弭補沒有勤跑新北29區，欠缺基本功的心虛，「想當小三還當的這麼懶，連勤快的向民眾頭家獻殷勤都沒有，就想鳩佔鵲巢，以為市民頭家們都看不清楚嗎？」。

陳偉杰指出，林佳龍上屆試圖連任台中市長時，也同樣以市政繁忙為由，認為應以公辦電視辯論為主，其他的再考量，直到選前2周才與盧秀燕進行第一場的公辦電視辯論，如今新北市議會已進入會期，市府要忙於議會備詢、報告施政成果，市長還要跑市政行程，卻被林佳龍批評「詭辯」，民進黨人果然都是昨是今非，雙標沒有極限。

陳偉杰也諷刺，林佳龍沒有留在台中臥薪嚐膽，反而積極爭取堪稱20多年來民進黨最有機會勝選的首都提名，但在受到高層「摸頭」後，才勉為其難來到新北，為了不讓林佳龍選的難看，民進黨政府也四處開支票炫政績，並且「言必稱林佳龍」，讓他搬出交通部長之姿到處割稻尾搶功，再不然就是不顧新北財政與需求畫大餅，然後天天吵著要辯論，「林佳龍不是信口開河就是譁眾取寵，其實每天打開電視就會有，不必他再多吐口水，汙染民眾耳目」。

陳偉杰表示，當然我們都知道既然勉強答應選新北，再怎麼不甘願也要把戲演完，但是選舉還是要有格調，一個期待「院長級」位置的人，言談舉止要合宜，別像小三嗆正宮，失了自己的格局，真心奉勸林佳龍千萬別偷懶，還是先勤跑新北29區，把新北地方的實際狀況與困難瞭解清楚，提出適合的政策才是市民頭家所樂見。