專業就業服務員協助確認視訊、音訊設備，並溫馨提醒求職者注意事項。（台中市政府提供）

台中市就業服務處提供職缺看板，協助民眾找到合適職缺。（台中市政府提供）

後疫情時代！台中市就業服務處為幫助海線民眾順利就業，將於8月20日上午10時到下午2時，舉辦「2022中市海線地區-聯合徵才」，於龍井區公所舉行，採實體視訊雙軌並行；集結海線大甲幼獅、台中港關連工業區、台中港科技產業園區等32家廠商，提供1300個職缺，提供海線民眾就近就業。

台中市今年第二季共10項經濟指標蟬聯全國第一；截至今年7月底，經濟部最新公布「歡迎台商回台投資行動方案」、「根留台灣企業加速投資行動方案」、「中小企業加速投資行動方案」投資台灣3大方案中；台中市吸引248家業者投資創造約2萬2000個就業機會，打造台中成為台商回流最佳選擇。

台中市就業服務處表示，今年上半年台中市失業率3.6％，低於全國平均且為六都最低，勞動參與率更是全國最高61.5％，也創下台中市歷史新高，就服處特持續協助企業與民眾徵才與求職。海線地區聯合徵才更為社會新鮮人開發近650個學經歷不拘的工作機會，歡迎求職民眾踴躍應徵。

台中市就業服務處說，這次徵才提供遠距求職民眾及廠商多元媒合管道，32家廠商涵蓋科技、製造、風電、服務、客運等5大產業，提供製程工程師、儲備幹部、門市、駕駛長等多元職缺；現場共計釋出近400個經常性薪資4萬元以上職缺，其中晶圓再生服務供應商昇陽國際半導體開出6萬2000元工程師職缺。

台中市就業服務處強調，若欲參加視訊徵才求職民眾，只需「線上報名」、「下載軟體」、「登入面試」3步驟即可在家安心找工作！現正開放報名至8月17日止。現場還規畫就促研習講座、就業金安薪、履歷健診、身心障礙等諮詢服務，民眾可電洽沙鹿就業服務站及市府1999專線洽詢。