高醫大生醫博士王文心日前發起募款百萬競選經費，今（15）日她在醫師丈夫蘇偉碩陪同下宣布，已至少募到保證金20萬元，確定將登記參選三民區市議員。（柯宗緯翻攝）

高醫大生醫博士王文心日前發起募款百萬競選經費，今（15）日她在醫師丈夫蘇偉碩陪同下宣布，已至少募到保證金20萬元，確定將登記參選三民區市議員。不過，由於三民區預料將少1席，但競爭者眾，被外界形容是「死亡之組」。她也提出第一波政見，包括反空汙、全民免費發快篩，要藍綠高市長參選人接招。

三民區預料將從8席變7席。藍營現任有黃柏霖、曾俊傑、黃香菽、童燕珍4人，不提名新人，綠營現任鄭孟洳、康裕成、何權峰3人外，再多提回鍋的老將林武忠。另現任還有林于凱，挑戰者有基進參選人張博洋、無黨陳建良、民眾黨李佳玲等，競爭激烈可見一斑。

王文心指出，日前宣布發動募款後，6天內湧入74筆匯款與1筆親送捐款，其中100元捐款就有33位，約占捐款人的45％，1000元以下的捐款人數款達到8成，第1階段登記參選保證金募集已達成，她宣布將進入第2階段募款與設立「市民直接問政委任書」簽署站的階段。

王文心坦言，自己無黨、以素人之姿參選，「若以選上為目標，自己還需要很努力」，但希望開創新氣象，打開一條不是用金錢勝選的道路。

她也酸，畢竟不是人人都可以是林智堅，從立委助理靠著政黨大老的提攜，第1次參選就當選新竹市議員，隨後又當選新竹市長，其實就是砸大錢包裝年輕清新形象獲勝，但絕大多數的平常人和年輕人是不可能有這樣的機會。

針對高雄市政，她第一波提出兩項政見，第一是高雄市政府應立即公告實施鋼鐵業空氣汙染加嚴標準；第二是要求高雄市政比照新加坡政府，全民免費配發新冠肺炎快篩試劑10劑，郵寄到府。她也呼籲，2位市長選人陳其邁和柯志恩可以正面回應。