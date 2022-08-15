日本近年網紅名人竄起，知名度不輸第一線藝人，但與藝人相同，若有負面新聞，人氣可能一絕不振，百萬YouTuber「Homies」（ほーみーず）是雙人團體Ruka和Chibashin共同經營，因改編翻唱歌曲拍搞笑影片爆紅，然而Ruka近日驚爆私下劈腿3位女偶像，引發爭議，然而爆料此事的人，竟是一起拍片的搭檔Chibashin，讓網友直呼真嚇人。

據《週刊文春》報導，Ruka疑似連續劈腿3個女偶像，一位是女團「私立惠比壽中學」前成員廣田愛佳（23歲），第二位是女團「AKB48」前成員大河田南那（22歲），第三位是女歌手足立佳奈（22歲）。他不但被拍到和廣田愛佳、足立佳奈出遊，也被爆出和大河田南那去富士急的合照，遭爆「女性關係非常亂」。

百萬YouTuber雙人組「Homies」的Ruka（右）被爆劈腿3位女偶像。（圖／翻攝自IG／Homies）

在被爆料後，Ruka拍片道歉與也他坦承同時和3女來往是事實，但是否認沒有和報導提及的親密關係，只是會相約出遊、彼此分享近況，沒有混亂的男女關係。然而道歉影片後半段，提及周刊曝光個人私照，原來是搭檔Chibashin洩漏的。

原來是因為Chibashin在得知Ruka女性關係複雜，日漸不認真經營頻道內容感到不滿，他想若把私事告訴周刊，或許可以讓Ruka收斂，所以將對方私照、居住地址等隱私洩漏出去，結果重擊Ruka與女偶像名聲。兩人原本是從小相識的朋友，因為合作拍片而走紅，如今發生此事造成友誼破裂，需要花一段時間恢復信任，頻道宣布停更，暫停雙人活動。

日網則震驚百萬訂閱頻道就此停更，議論拍片搭檔爆料私事，「雖然很悲傷但也有點複雜，Chibashin洩密這點很不好」、「還以為他們會一直保持笑容，看起來很要好，以為永遠不會停更的」、「被自己的搭檔背叛真恐怖」、「事件也太黑暗」。