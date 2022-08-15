民進黨台北市長參選人陳時中臉書發文引述達賴喇嘛的箴言，「我們不該用短暫的生命製造他人痛苦，應該致力於有意義的事；若做不到，至少不要傷害他人」，對此，蔣萬安辦公室副發言人田方倫表示，陳時中提出不務實的政見被里長打槍後，反而嗆里長「要批評也要有腦筋」，這些言論若不是傷害，什麼才是傷害。

田方倫指出，陳時中提出不務實的政見被里長打槍後，他的反應不是去傾聽地方民意，反而嗆里長「要批評也要有腦筋」、「一個廉價的批評共啥毀」，試問這些言論若不是傷害，什麼才是傷害。

田方倫表示，細數過去陳時中金句連發，從「責任來，我就扛」「3＋11我負責」「要怪就怪病毒」「政務官就是自由業」，大家看到的是一個位高權重卻傲慢無知的人，不斷做出情緒性的發言。

田方倫也說，現在的陳時中，想要試圖扮演一個平民角色、營造選舉氛圍，卻忘了幾個禮拜前他還身為全國防疫的總指揮官，不僅到地方視察要立委開門迎接，地方政府對錯誤的防疫策略提出意見，還要被回嗆「情緒性發言大可不必」。

田方倫強調，現在的陳時中沒官職在身，官威卻這樣大，顯示「官威」深刻印在骨子裡，延續著過去3年來的風光無限，卻早忘記有9345位民眾因為疫情而離世、數百萬的家庭因為防控不利受到影響。

田方倫接著說，如果陳時中能苦民所苦，就不會去反對讓身障朋友、孕婦、嬰兒車父母、銀髮族在搭乘大眾運輸工具時更加的方便；如果陳時中深入民間，就會了解到內湖交通不是多開幾個閘道就能解決；如果陳時中用心傾聽，就會知道現在的台北市，需要的不是一個空談的國際事務局，而是能幫助年輕人的市政府，讓台北市成為年輕人就業安心、生育放心的城市。