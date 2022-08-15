新北地檢署今年6月調查出，新北、桃園、新竹員警勾結代辦業者鑽交通法規漏洞，涉收賄開立不實吊銷罰單，讓違規車輛繳清罰款，至監理單位重新驗車請領新的牌照後，重新還魂上路。近期又陸續爆出其餘員警涉案，檢方今執行第二波搜索，前往新北轄內6警局，並約談10名員警、7名業者到案。

新北地檢署6月接獲新北市警局報請偵辦，兵分29路搜索新北市警局樹林分局三多派出所、樹林派出所、桃園市警局平鎮分局警備隊、新竹縣警局竹北分局六家派出所、汽車代檢廠等處及被告住居所，查扣手機、電腦主機等證物，並以被告身分約談9名涉案員警、代辦業者、車主、監理所人員共38人，新北地院後續也裁定收押4名員警、6名代辦業者及1名代檢員。

據調查，汽車租賃業者因客人危險駕駛或超速，導致車牌遭吊扣6個月，期間車子無法繼續出租賺錢，竟與代辦業者合謀鑽法條漏洞，由代辦業者將吊扣車牌的車輛開到固定路段，再故意讓配合的員警開罰單，吊扣牌照因此加重處分變吊銷，繳清罰款等相關費用後，接著再找代檢廠至監理單位重新領牌，讓車子能再度上路，藉此減少營業損失；部分違規車主也循此途徑，讓愛車能早日合法上路。涉案員警則從中賺外快。

未料，本月又爆出其餘分局員警疑似也涉入本案，檢方今指揮新北市調處、新北市警局，兵分12路搜索三重警分局警備隊、樹林警分局三佳派出所、樹林派出所、三多派出所、汐止警分局社后派出所、新北市警局保安警察大隊第三中隊，約談10名員警、7業者，目前相關人等都在調查局訊問中。