1名人妻日前被婆婆要求煮飯給小姑吃，公公目睹一切後看不下去，霸氣掏出5000元要她回娘家歇著，等小姑離開再回來，接著又拿了一些錢讓她請父母吃飯，離開前公公還大不忘大喊：「到了記得要打電話給我，我也去，好久沒有跟親家喝一杯」，貼文一出引起熱議。

1名人妻於臉書社團《匿名2公社》寫下，日前她婆婆用很兇的口氣要求她買指定食材回家煮，因為小姑要回家，所以要煮小姑愛吃的，未料公公聽聞後告訴她：「妳也回娘家去當皇后，不必留下來伺候別人，一樣都是當人家媳婦，誰都沒有比較大」。

公公還給她5000元，要她買2顆榴槤帶回去，原PO便帶著孩子搭計程車離開，上車前，公公又塞錢讓她請父母吃一頓好吃的，等小姑離開以後再回去，並直呼：「記得要打電話給我，我也去，好久沒有跟親家喝一杯」還叮嚀司機注意安全，她不禁感動發文：「公公阿拔~我愛你」。

文章曝光後，網友紛紛留言直呼：「好可愛的公公」、「好好珍惜公公，孝順公公」、「好公公真的把妳當親生女兒在疼」、「回到家後發現，公公跟親家跪著鍵盤手舉榴槤」、「天使公公」、「原來公公也不想待在家」、「公公比較想喝酒」、「別人家的公公婆婆，總是不會讓人失望」。

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