台灣人遭誘騙至柬埔寨當「豬仔」，遭轉賣、詐騙等案件頻傳，由於官方營救困難，引起外界格外關注，近來有網友指出「國光女神」黃巧綸曾在instagram限動PO文徵人要到柬埔寨工作，還列出諸多該具備的條件，引發網友熱議。

台灣人遭誘騙至柬埔寨事件引發軒然大波，有網友爆料出「國光女神」黃巧綸曾在instagram限動PO出柬埔寨徵才文，她開頭直接詢問：「有沒有英文好的女生想到柬埔寨工作」，強調必須「耐得住寂寞不會想到處玩」，至於工作內容是英文客服，服務美國客戶為主，底薪則是2200-2500美金之間（約6.6萬至7.5萬元台幣），條件可說是相當優渥，更不忘強調是「合法產業。」

黃巧綸PO出柬埔寨徵才文，更開出需要具備的條件，引發外界無限聯想。(lunlun11081108 IG)

黃巧綸隨後又PO出限動，同樣是柬埔寨徵才文，她表示想要應徵英文好有上進心想拚事業的人，年齡最好在35歲以下，如果是剛畢業的大學生也可以，更附註條件「包吃包住，住金邊的別墅，有阿姨煮飯打掃」，優渥條件可說是相當吸引人，接連兩篇徵才文讓網友湧入她的臉書留言：「想知道去柬埔寨的是玩拼裝遊戲嗎」、「你吃喝玩樂的錢是不是騙台灣人過去柬埔寨」、「你自己怎麼沒有去金邊別墅」。

對此《三立新聞網》報導，黃巧綸表示早知道會遭貼標籤，原本是不想對此事做出回應，接著坦言，幾年前曾幫認識的女性友人徵英文助理，不過最後還是沒有徵到人，更透露對方最終徵得當地英文助理。