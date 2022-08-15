高薪徵才陷阱本就屢見不鮮，如今又爆出多起跨越國境的柬埔寨詐騙徵才案，台人受害者眾多難以統計，引發台灣社會人心惶惶，討論度居高不下，有節目討論若真不慎上當被騙到當地，是否還有辦法挽救？資深媒體人林裕豐揭開解法，竟是得「抓交替」，真相非常暗黑。

柬埔寨詐騙徵才相關事件持續延燒，不僅有營救團體吐露救援過程的困難，更有幸運被救回的受害者跳出來發聲，就是藉由自身所見所知的慘痛經歷，來喚醒大家提高警覺，千萬不要受騙，但如果真的不幸自身或是親友被騙到柬埔寨，是否有解法？《震震有詞》節目邀請了資深媒體人林裕豐、作家H、律師張琬萍、命理專家書珩等，以各種角度切入剖析各種方法的可行性。

對於近期許多台人被詐騙集團開出的條件吸引，被拐騙到柬埔寨當地逼使從事詐騙或賣淫，不從者就被囚禁、虐待甚至性侵，且根本求助無門，資深媒體人林裕豐就表示，柬埔寨當地環境複雜，台人一旦被騙到當地就很難求救，甚至會一直被轉賣，除了得忍受顛沛不穩定的惡劣生活環境外，也會被各種暴力威脅，非常慘烈。

如今雖然類似事件經過報導、宣導，已經引發台灣社會的高度關注，讓受騙機率一定程度的下降，但萬一是已經被拐騙過去的受害者，該如何是好？林裕豐語重心長表示，只有兩條路走，一是想辦法準備10萬美金贖身，如果沒有辦法，「只能從自己交友圈想辦法多騙兩個人去柬埔寨，類似抓交替的概念」，真相相當暗黑，讓人聽了心情非常沉重，而作家H則分享了避免遭詐騙的根本方法，最根本的就是「做人千萬不要貪小便宜」。