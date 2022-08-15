全球嵌入式主機板及工業電腦品牌廠友通(2397)周一舉行線上法說會，下半年市場變數多，公司將提早做好應變準備，總經理也以四個面向分析，正向因素還較多，第三季營收仍審慎樂觀，而產品剛性需求強勁，將優化內部庫存調控。整體營運表現隨著各項營運指標逐季優化，審慎樂觀看待下半年。

友通副董事長李昌鴻表示，下半年雖須面臨庫存調整、通膨、景氣放緩、總體經濟等不確定因素造成的市場變化，提早做好應變準備，但各區域市場的新基礎建設需求明確，帶動自動化、5G、AIoT等智慧應用產品成長，剛性需求強勁；因此友通除了謹慎提早因應外部風險外，也將優化內部庫存調控。整體營運表現隨著各項營運指標逐季優化，審慎樂觀看待下半年。

展望下半年，預期在缺料持續緩解、原物料價格回穩下，預期將逐季改善提升。

針對市場對智慧應用的需求與多樣性，布局發展方面，友通未來除了聚焦在工廠自動化、車載及智慧醫療這三大垂直市場，也會拓展市場到綠能、資安、Fintech等應用，協助企業加速轉型布局並持續提升產能，以滿足不同應用的客戶需求。

友通總經理蘇家弘也提到，公司主力在智慧自動化、智慧工廠，而公司後續狀況以訂單、交貨、疫情、經濟四個面向來看，目前公司整體訂單能見度仍超過半年以上，現階段客戶普遍下長單因應物料部分短缺狀況，目前訂單狀況得宜。交貨上，在消費性市場疲軟下，IC供應商缺料有改善，不過在幾個如車用、電源管理、相關IC等特殊仍有少部分短缺，但整體已略有改善。疫情方面，目前跟第二季平穩，目前看影響落差不大。經濟層面，在升息衝擊下，對總經仍為負面影響。而綜合以上，正向因素還較多，第三季營收仍審慎樂觀。

而關於兩岸台海局勢緊張，客戶擔憂是否要從台灣部分移到大陸生產因應，怕主機板跟工業電腦等沒辦法進口至大陸，是否公司有備料、生產調整？蘇總經理也說明，公司會與主要在大陸生產基地的佳世達(2352)策略合作，做一些靈活調整，因應各種變化，並完成交貨給客戶。