永豐金(2890)旗下永豐銀行、復盛集團及英國標準協會（British Standards Institution, BSI）共同攜手，啟動復盛集團上游供應鏈廠商溫室氣體盤查合作，協助企業實踐淨零排放並邁出永續發展的第一步；永豐銀行表示，母公司－永豐金控董事會於今（2022）年3月正式通過淨零目標，承諾在2030年以前達成自身營運及2050年以前達成全資產組合淨零排放二大淨零目標，銀行將協助合作企業落實溫室氣體盤查，進一步推動產業轉型。

永豐銀行指出，企業接軌淨零排放必須考量人力、資源配置，也須落實教育訓練、排放盤查等工作。永豐銀行表示，與國內領導級製造業者－復盛集團合作，針對其集團上游零組件供應鏈，導入BSI實地溫室氣體盤查作業，協助廠商檢視自身的溫室氣體排放情形，做為減排規劃、營運轉型的重要參考指標；業者可依檢視結果調整生產流程，銀行則可透過資金的貸放安排，從購買原料或機器設備等，優化廠商營運樣態以多面向實踐淨零。

為持續創新綠色金融服務，永豐銀行表示，今年跨入「地熱發電」與「儲能裝置」融資服務；同時，為協助企業採購綠電以減少溫室氣體排放，永豐也與售電業者合作，提供交易押標金、保證金或電費等信託管理機制，建構創電、售電業者及購電三方互信基礎，協助中、小型企業更有效率取得綠電，逐步實踐永續發展，邁向「翻轉金融共創美好生活Together, a better life.」的企業願景。