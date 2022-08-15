永豐餘集團旗下林漿紙廠華紙（1905）第二季營運成功轉盈！展望第三季，華紙纖維材料事業部總經理陳瑞和15日預告，公司將持續提高部分紙品售價，其中文化用紙本季擬調漲約5％，特殊紙調升約一成，對於公司下半年營運不悲觀。

華紙今天舉行線上法說會，受木材、紙漿、煤炭、運價等各項成本飆升影響，華紙今年上半年營收117.48億元，年增4.7％；稅後純益1.03億元，比去年同期大幅縮水79.4％，換算每股純益僅0.1元。

不過，華紙持續調整產品售價以轉嫁成本增加，繼第一季調漲各紙種售價5％～10％，第二季更是「月月漲」！全季平均漲幅介於7％～15％。漲價策略奏效，華紙第二季稅後純益1.61億元，年減六成，但比起第一季淨損5,805萬元「轉虧為盈」，終結連二虧，換算單季每股純益0.15元。華紙第二季毛利率、營益率皆優於第一季，獲利有所改善。

展望第三季，陳瑞和預告，由於成本仍然居高不下，華紙仍然會嘗試提高紙品售價。目前規劃本季文化用紙價格要調漲約5％，特殊紙價格調漲約一成。不過比起上半年調整範圍為各紙種，考量客戶承受能力，華紙下半年的產品提價範圍明顯縮小。

陳瑞和分析，華紙第二季包括紙漿、紙品銷售其實是量價齊揚，影響獲利衰退主要來自成本面，包含紙漿、能源、運費是主要元兇。

以紙漿為例，短纖漿價今年初價格為每噸600美元初頭，到現在已經漲到900多美元，而且完全沒有看到要往下的趨勢，這主要是俄烏戰爭導致全球木片供應不足，預計下半年漿價將維持高位。

至於能源價格，煤炭價格從去年下半年一路高漲，不過現在看起來預期第四季有機會走緩向下。

運價部分，雖然近期海運運價指數下滑，但和華紙原料有關的木片船，因俄烏戰爭等因素，今年1至5月運價足足漲了5倍，現在看起來運價走勢還是往上，壓力持續。

不過，整體而言，由於華紙產品持續提價，搭配部分成本有機會走緩向下，華紙下半年獲利有望持續改善，對後勢不悲觀。