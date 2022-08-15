陳姓男子去年9月在社正公園與謝姓友人酒後發生口角，他跨坐在謝的胸腹之間，連續毆打頭、胸、腹，甚至大喊「我要打死他」，被控傷害致死，士林地院日前審結，認定陳男跨坐毆打，導致空氣無法進入肺臟，謝男窒息死亡，過程不同於以殘忍手段凌虐致死，且符合自首條件予以減刑，判處3年8月徒刑，可上訴。

53歲陳姓男子居住士林區社子島，常在社正公園附近飲酒，去年9月10日因不滿謝男講話音量，兩人口角後，陳男憑藉酒意，跨坐在謝男胸、腹之間，一陣狂毆，還告訴旁邊有人「我要打死他，打死他剛好而已」、「打電話報警」等語，直到員警到場，他坦承不諱。

判決指出，陳男領有殘障補助，考量他與死者並無任何仇恨，僅因喝酒細故產生的言語口角，死因為窒息死亡，與預藏工具刀械或是殘忍手段凌虐致死，手法並不相同，考量犯後始終坦承犯行，但因經濟狀況不佳，始終無法與被害人達成和解，合議庭考量陳的家庭生活以及經濟情形，判處徒刑3年8月。

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