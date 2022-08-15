近期多位台灣青年被以高薪引誘到柬埔寨工作，卻遭到拘禁凌虐受到嚴重傷害，目前已知苗栗縣有134位青年出境柬埔寨，其中還有7位失聯，讓家屬心急如焚。國民黨苗栗縣長提名參選人謝福弘15日表示，他已請同黨立委協助遭騙苗栗縣民，這些事件背後可見民進黨聲稱關心青年，但整體就業環境不佳，才屢次有青年被騙案件，他也批執政黨只關心選舉，對詐騙事件毫無作為。

謝福弘說，目前國民黨3位立委洪孟楷、吳斯懷、鄭正鈐也已經透過國會外交名義，準備啟程出發柬埔寨，他也已經透過縣籍立委陳超明、徐志榮，懇請3位將赴柬埔寨的立委，特別關注苗栗縣失聯7位青年朋友，另外也務必積極透過國會外交，協助遭騙赴柬埔寨的苗栗縣民，能夠安全返台。

謝福弘表示，這事件背後其實有好幾個訊息，首先是民進黨聲稱南向政策實行多年，卻對於今天柬埔寨打工詐騙事件毫無作為，這是執政黨應主動關心協助之事，卻只見執政黨僅關心年底選舉之權謀，實為臺灣民眾之悲哀。

他說，年輕人被高薪所誘，這也代表民進黨聲稱關心青年政策，但青年整體的就業環境卻不全且未見提升，教育道德觀低落，才會遭到詐騙誘拐。話鋒一轉，他也針對苗栗縣政，提出個人政見，他表示將邀請專家學者，在近期舉辦青年就業及創業論壇，並邀請多位在學界及企業界，有豐富創業經驗的專家們，實際分享及交流，共提苗栗青年就業及創業政策良方。

謝福弘表示，目前除了請託3位國民黨籍立委出國救援，也將密切關注赴柬埔寨苗栗青年的安全狀況，除了呼籲年輕朋友注意相關資訊，不要受騙上當，針對提升青年整體的就業環境，為苗栗打造更多創業基地，也是他未來的首要目標。