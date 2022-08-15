柬埔寨人口販賣集團藉台灣人想賺大錢的心理，誘騙數千人到柬埔寨淪為豬仔，一名網友指出，認識一位健身教練嫌收入少，明知可能是詐騙集團也前往柬埔寨淘金，今年6月出發後毫無音訊，網友一直嘗試聯絡，終於在昨天（14日）天收到回覆，但只寫「沒事」2次就沒下文，讓他心裡超毛。

這名網友昨天在臉書「爆廢公社」發文，表示認識一位長得又高又帥、濃眉大眼的健身教練，對方一直嫌錢賺太少，6月時前往柬埔寨打拚，出發前原PO不停勸他這是詐騙集團，沒想到健身教練跟他說早就心裡有底，詐騙也沒關係，能賺錢就好，機票又是對方付，不去不行，原PO也只能要他保重，護照保管好，並給他外交部急難救助電話。

然而7月開始，柬埔寨詐騙的新聞越來越多，原PO緊張起來，7月中起一直傳訊息問是否安好都無回應，直到昨日傳訊息問「還活著嗎？」健身教練竟秒回「沒事」，但這兩個字讓原PO超毛「後面都沒有回應，連是不是他本人回我訊息的都無法確定，好好的一個人，就這樣消失了，可憐啊！」

對此，網友紛紛留言：「明知山有虎，偏向虎山行，為什麼呢」、「犯傻無極限」、「大概凶多吉少了」、「正常人不會只回沒事兩個字」。