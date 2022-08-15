失主林姓女子感謝拾獲人和員警讓她免遭損失。（警方提供）

新北市海山警分局7、8月連續接獲2起民眾拾獲百萬現金案件，上月板橋雙十路麵店老闆娘發現顧客遺留100萬現金於店內，送交警方協尋失主；無獨有偶，本月1名婦人在路邊機車座墊上也拾獲100萬元現金，同樣送警處理。所幸2名失主都在警方協助下取回鉅款，頻向拾金不昧的民眾和警方表達感謝。

上月6日晚間雙十路麵店黃姓老闆娘在店內撿到裝有100萬元的紙袋，疑是顧客不慎遺留店內，當晚老闆娘即將現金送交文聖派出所，經警方調閱監視器，確認是名男子用餐後未帶走。

隔天從事裝潢的劉姓男子神色慌張跑進派出所，聲稱不慎遺失100萬元工程款，員警比對監視器畫面，確認劉男為失主，遂將現金發還。

本月5日清晨彭姓老婦外出晨運，在板橋介壽路路邊機車座墊上發現1只紙袋，打開赫見大筆現金，立即送往海山派出所協尋，經員警清點，金額達100萬元。

當天中午林姓女子急忙到派出所詢問，是否有人拾獲百萬現金，指稱凌晨返家時，因一時疲倦將裝有現金的紙袋放在機車坐墊上，便返家休息，直到中午時才想起。警方確認林女為失主，同樣將現金發還，林女並未透露該筆現金用途。

警方表示，2名失主均表達願包紅包給熱心的拾獲人，以表由衷感謝，但2名拾獲人均婉拒，堪稱拾金不昧的表率。