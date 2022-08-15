縣長楊文科（中）與農會總幹事們展示各鄉鎮市研發的農特產品，希望各農會配合白皮書的政策，提升農業產值，就能直接增加農民收入。（羅浚濱攝）

縣府委託台大教授邱祈榮等專家學者，在新竹縣13鄉鎮市調查完成的「新竹縣農業政策白皮書」15日公開發表，縣長楊文科指出，縣府訂定新竹縣未來10年的農業政策，要為農村、農民找到新希望，需要各農會總幹事配合，讓新竹縣農業提升產值，增加農民收入，農民生活安定，國家就能安定。

縣府農業處長范萬釗說明新竹縣農業政策白皮書，並非閉門造車，是由下而上走遍縣內各農會、農業團體及青農，從農民角度思考，盤點縣內農業資源，用學界角度提供未來10年的農業政策發展脈絡，作為縣府未來編訂農業政策預算的依據，期讓農民、農業發展能夠更好。

新竹縣農業政策白皮書以「韌性、科技、安康」為主軸，「淨零生產」、「地產地消」、「樂學農遊」、「活力農村」四大政策方針，對未來農業發展提出10年願景與發展策略。

台大森林環境暨資源學系教授邱祈榮說，新竹縣林業是全國第一名，在調查過程中發現新竹縣的農業亮點很多，因應淨零碳排的趨勢，白皮書也依據聯合國永續發展17項指標，作為發展的願景與策略方向。

邱祈榮指新竹縣農民有8萬多人，也因是科技大縣，能導入多元的創造能力，就能提供農業產值，目前民眾飲食訴求不是吃飽，而是要求精、更健康、更低碳，如何透過負碳趨勢創造另一個商機，值得思考。

楊文科表示，農業政策白皮書是新竹縣第一本就轄內農業進行盤點、分析、規畫的工具書，除縣府協助的三保一金外，更對農業政策發展提出長遠擘畫，期盼為這個世代的農民、農村和農業找到新的希望，並為下個世代的農業永續發展，奠定豐厚的基石。

楊文科說，白皮書中的「地產地銷」，各農會的新農民市場和農民直銷站推動良好，希望相關政策推動後，能真正打造食農幸運的新竹縣！

楊文科同時與各農會總幹事展示各鄉鎮市研發的農特產品，希望各農會配合白皮書的政策，提升農業產值，就能直接增加農民收入，「農民安定，國家就會更幸福！」