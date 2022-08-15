民進黨桃園市長前參選人林智堅9日被台大認定論文嚴重抄襲後，12日宣布退出桃園市長選舉，但仍強調自己是清白的，讓長期關注此事的同黨前立委林濁水相當不滿，痛批民進黨的決策能力和品質「實在差到無以復加」！

林智堅12日以傷兵姿態宣布退選，雖向大眾道歉，仍強調自己是轉向另個戰場捍衛自己的清白，就連總統蔡英文都發文強調，換立委鄭運鵬上陣是「運鵬戰桃園、智堅戰清白」。

對此林濁水今（15日）在臉書發文，首先提到論文門風波仍然持續，「夠糟糕！」同時也直言，若做不到認錯道歉，又已決定讓論文門與選舉脫鉤，那麼民進黨台北市長參選人陳時中所說「論文是專業問題，回歸體制解決」，恐怕是最恰當的回應了。

但林濁水提到，綠營仍選擇強調林智堅被抹黑、被台大論文審議委員會突襲，全黨全力為林智堅力爭清白，除了質疑綠營的做法「豈不是繼續站在否定台大的位置？讓論文門繼續與民進黨掛勾？」林濁水也痛批，不論民進黨的立場，單就決策能力和品質而言，「實在差到無以復加！」