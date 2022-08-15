觀光旅遊局郭貞慧局長簡報111年度上半年觀光成果。（台南市府提供／李俊淇台南傳真）

新冠疫情逐漸降溫，民眾出門意願增加，台南市觀旅局推出旅宿品質提升及相關紓困振興計畫搶佔先機，而大型旅館也先後加入營運，旅宿業「家數」、「成長率」及「住宿率」創六都第一，《遠見雜誌》縣市長施政滿意度調查，台南「觀光休閒面向」滿意度居六都第一，經統計7月主要景點遊客人數高達550萬人次。

觀光旅遊局15日下午在善化區贊美酒店舉辦上半年觀光成果發表會，以數據羅列出觀光成績七大亮點，包括旅宿業成績最亮眼、觀光建設創新高、觀光事業最優質、城市行銷最精彩、美食觀光創新意、國際觀光佈新局、觀光振興有夠力。

市長黃偉哲表示，台南的觀光旅遊業發展受疫情衝擊，還是能夠持續維持成長，歸功於大家的共同努力，也希望在這個基礎上持續努力，讓台南不僅作為文化之都、宗教之都、美食之都，還能成為觀光旅遊的首都。

黃市長在記者會上另提到，有國人遭誘騙至柬埔寨事件打工，因人訂購機票都會透過旅行業，業者可以在第一線協助進行把關，也呼籲旅行業者協助加入防範工作。台南市目前查出有27人疑似前往柬埔寨失聯，雖有少數人已返國，但目前尚有10多位仍滯留該地。

觀旅局長郭貞慧則表示，台南首創「觀光復原者聯盟」，鼓勵疫後健康出遊，共計近百家旅宿及觀光業者參與優惠活動，另配合悠遊國旅潮，辦理「觀光振興整備宣導說明會」，共560家業者加入悠遊國旅優惠行列，台南售出房間數4萬6406間，創造約1.53億元旅宿產值，帶動後疫情時代觀光商機。