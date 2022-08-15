中央15日公布新竹縣新增494例確診案例，分別為218名男性和276名女性，年齡分布在0至96歲，12歲以下88位、65歲以上33位，確診者集中在18至64歲青壯年佔6成9。目前新竹縣居家隔離856人，居家照護列管2508人，今年累計確診127425人。

新增確診者分布為竹北市208例、竹東鎮75例、湖口鄉85例、新豐鄉50例、新埔鎮21例、關西鎮11例、芎林鄉15例、橫山鄉7例、寶山鄉9例、北埔鄉8例、峨眉鄉0例、尖石鄉5例、五峰鄉0例，均分別安排就醫住院、集中檢疫場所治療及申請居家照護方案。

新竹縣52家合約醫療院所及13鄉鎮市衛生所持續開放嬰幼兒至成人各廠牌、各劑次疫苗接種服務，符合資格民眾都可打電話或至竹縣疫苗預約入口網預約就近接種。

竹縣疫苗地圖：

https：／／prevention.hcshb.gov.tw／Covid19_Consultation.aspx？n=1007＆sms=9996

竹縣疫苗預約入口網：

https：／／prevention.hcshb.gov.tw／News.aspx？n=1060＆sms=10068

6個月以上莫德納疫苗合約院所查詢：

https：／／prevention.hcshb.gov.tw／News.aspx？n=1040＆sms=10033