美國眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）月初訪台後引發中國大陸解放軍在台灣周遭軍演，美國海軍隨後也在菲律賓海軍演。

就在美國民主黨參議員馬基（Ed Markey）率領另一美國國會代表團訪台之際，美軍第七艦隊14日發布聲明表示，航空母艦雷根號（USS Ronald Reagan）目前正在菲律賓海執行任務，並且維持戰備狀態以及第5艦載機聯隊的殺傷力。

美國民主黨參議員馬基14日率領由5人組成的美國國會代表團抵達台灣，這是美國眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）月初訪台以來，2周內又一美國國會代表團來台，中國大陸解放軍東部戰區今（15）日宣布繼續在台灣周遭軍演。

根據第七艦隊14日發布的聲明，航母雷根號13日正在菲律賓海執行任務，艦上水手維持了雷根號的戰備狀態及第5艦載機聯隊（Carrier Air Wing 5）的殺傷力。

據法國國際廣播電台報導，北京大學旗下智庫「南海戰略態勢感知」先前指出，雷根號於12日再次南下，截至13日中午，已經向西南方航行約500海里，位於沖繩以南海域。

雷根號航母打擊群指揮官唐諾利少將（Rear Adm. Michael Donnelly）表示，無論這個地區好鬥或脅迫國家的行動是否上升，美國海軍的任務都不會改變，在印太地區的姿態及存在也沒有改變。

雷根號艦長戈德哈默（Capt. Fred Goldhammer）強調，雷根號上的所有水手都秉持透過力量實現和平的座右銘，雷根號不只必須維持戰備狀態以在衝突中獲勝，同時也有責任保持高水準的戰備能力，好讓會在這個地區威脅和平的勢力清楚明白，「今天不是他們膽敢挑釁的日子。」

雷根號目前在菲律賓海航行，以支持自由、開放的印太地區，雷根號是第五航母打擊群（CSG 5）的旗艦，艦上一共有4900名船員。