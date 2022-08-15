大陸國台辦今（15）日發布答記者問，就美國聯邦參議員馬基等人近日到訪台灣的評論，大陸國台辦發言人馬曉光表示，美國某些政客和議員到訪台灣是違背美方在台灣問題上作出的嚴肅承諾、蓄意破壞台海地區和平穩定的又一例證。這種錯誤行為嚴重違反一個中國原則和中美三個聯合公報規定，對此堅決反對。

馬曉光指出，美國某些人不汲取日前美國眾議院議長裴洛西訪台嚴重後果的教訓，民進黨一再拉攏外部反華勢力謀獨挑釁，充分暴露美國以台制華與民進黨倚美謀獨的險惡用心，強調捍衛國家主權和領土完整的鬥爭得到國際社會廣泛支援。

他正告民進黨，如果在挾洋自重、謀獨挑釁的路上不知收斂，必將遭到更嚴厲的打擊。

美國聯邦參議院外交委員會亞太小組主席馬基（Ed Markey）14日晚率團抵達台灣訪問，並於15日上午拜會總統蔡英文。另外根據《紐約時報》引述美國學者葛來儀（Bonnie Glaser）表示，預計8月底前還有另一個美國國會代表團將訪問台灣。