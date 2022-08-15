特用化學品廠奇鈦科（3430）自主開發新分子結構產品，上半年切入新市場出貨放量，獲利大增近7成，EPS 3.53元，營運動能活絡推進。奇鈦科目前資本額2.97億元，產品包括紫外光吸收劑及光安定劑、抗氧化劑等，上半年EPS 3.53元，年增68.1％，預計9月上旬由興櫃轉上櫃。

奇鈦科除開發創新產品及設計高性價比或高附加價值的應用產品，持續申請專利註冊、食品接觸材料註冊（FDA），並訴求應用面增加及位處產業中高階利基定位；近年積極拓展醫療應用領域，如添加於醫療用口內X光膠片，獲得「國際醫材大廠認證」。

奇鈦科紫外光吸收劑及光安定劑營收比約52％、抗氧化劑約27％、光引發劑約20％，下游客戶為國際化工廠與塗料廠，生產基地位於台灣新竹湖口與彰濱工業區。伴隨持穩研發、推出新分子結構高值化產品，2021年自主研發新創產品營收占比約11％，新產品毛利率達40.89％，強化營運利基優勢。

奇鈦科指出，2020年雖受疫情影響營運呈現衰退，但2021年隨全球疫情逐步受控後，客戶需求復甦，加上台灣生產基地受疫情干擾程度較小，仍能維持穩定出貨，營運表現迅速回升，全年營收14.97億元、年增29％。

今年伴隨經濟陸續解封，歐洲同業承受制能源壓力，持續減產，反倒助力奇鈦科打入新應用市場，出貨持續成長，上半年營收8.7億元，年增17％，搭配毛利率從去年同期22.5％提升至27％，稅後淨利1.05億元，年成長近7成，EPS 3.53元。