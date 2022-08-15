慶祝國家公園設立50周年並推廣環境教育，安心食品（MOS摩斯漢堡）與內政部營建署、國家公園學會、環境工程學會、都市發展與環境教育基金會、台灣創藝產業發展基金會攜手舉辦「國家公園攝影展」，內政部營建署主祕朱慶倫、安心食品林建元董事長，以及作者游登良博士及林章湖教授今（15）日共同主持揭幕開展。

「國家公園攝影展」由游登良博士紀錄攝影、國內知名書畫家林章湖教授題詩，共同展現國家公園之美，共計展出18件作品，展期自8月15日至9月11日止，特別舉辦於交通便利極富人文薈萃氛圍的西門町，讓大眾在市區就可以駐足欣賞藝術自然美景，透過美輪美奐的攝影作品帶領大眾領略國家公園四季之美，享受視覺藝術與味覺美食交織的雲山詩意饗宴。

安心食品秉持山海日（Mountain、Ocean、Sun）的大自然精神，自2018年起與內政部營建署簽署合作備忘錄，共同推廣自然環境教育，期間參與國家公園微旅行護照、號召員工親山淨山及辦理雪霸國家公園外來種植物拔除活動，以實際行動愛護地球。 每年周年慶期間均由高階主管率領總公司同仁，串連北中南各縣市分店進行戶外社區清掃活動，邀請各地鄰里顧客共同進行，總公司同仁及店鋪夥伴穿著制服及背環心於店舖周遭社區及公園清掃，共同維護境整潔，為地球環境盡一份心力。

目前全台共有9個國家公園管理處轄10個國家公園，國家公園四季各有不同風貌，推薦大眾趁暑假多至國家公園吸收森林芬多精、健行踏青、放鬆身心，安心食品（MOS摩斯漢堡）將持續推廣環境教育、守護自然風貌，帶給消費者自然、健康、樂活的美味餐點。

「國家公園攝影展」展期間，凡於活動現場拍照，在摩斯漢堡西門成都店Google評論5顆星，並上傳國家公園攝影展活動圖片，完成後即贈「MOS安心取溫馨送」摩斯冰紅茶乙杯，每日限量5杯。此外，摩斯漢堡加碼推出社群專屬活動，凡民眾參觀攝影展並於Facebook或Instagram個人頁面打卡，上傳國家公園攝影展活動圖片，且公開標記「#國家公園攝影展摩斯西門成都店」，就有機會抽中冰紅茶50杯！摩斯漢堡將於9月11日抽出MOS「安心取溫馨送」摩斯大杯冰紅茶50杯的幸運粉絲，9月15日公告於摩斯漢堡官方FB及IG。

摩斯漢堡同步於8月15日至9月11日展覽期間推出「MOS山海日展覽限定套餐」，包括摘鮮綠樂活牛肉堡、超級大麥海洋珍珠堡、及早餐限定元氣牛肉蛋堡套餐優惠，限店於西門成都店、中華店、重慶南路店、青年店、公園店、國家音樂廳店販售，邀請喜愛大自然的民眾參觀 「國家公園攝影展」，駐足品嚐摩斯漢堡的好咖啡以及元氣美味餐點。