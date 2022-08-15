海外文化大使陳孝志同時也是知名經紀人，這次受邀推動中國傳統樂器及8位甜心樂手，陳孝志說：「別看她們是只有外表而已，個個身懷絕技，表演起來每個人的臉部表情都非常生動，足以帶動台下氣氛」，他也提到她們的音樂不僅融和中國音樂元素，還外加國外電子旋律，讓整個表演充滿溫度，「聽她們的音樂還能分泌多巴胺，讓人感覺到快樂」。

嵐庭集序創立自己的派對品牌-東方神祕音樂祭，將國樂、京劇、變臉、舞蹈等元素與電音做跨界融合，將藝術資源整合，並在風格創新做出差異化，是嵐庭集序團隊的經典代表作，目前在信義區最大空中酒吧舉辦至第三屆，每場次都有上千人參加。

嵐庭集序2位創辦人楊璨如與郭庭佑，均為才貌雙全的新時代女性，楊璨如為古箏演奏碩士、2019年亞洲小姐台灣區冠軍、無双樂團古箏手。曾任職於香港中樂團，並擔任東方神秘音樂祭-音樂總監，近年來致力於國樂與電音的演出風格，受到廣大粉絲喜愛；郭庭佑則長於經營管理，曾經是知名模特公司旗下的模特兒，現在是三間商務中心的CEO，對於房地產投資與經營都有相當的心得，善於舉辦各式活動及開幕儀式，舉辦有別於以往傳統的風格，走出獨樹一格的新創意。

2人表示，「我們將以傳統中華文化優雅的藝術美學，特製化的方案、具競爭優勢的價格，達成客戶期望目標，面對各式數位化的行銷的趨勢，更需要以獨特性與美學風格，走出自己的行銷風格。」嵐庭集序以彈性客製化的服務方式，擬定各式企劃方案提供企業選擇，主要的營業項目包含尾牙春酒、派對策劃與籌辦、社團授證及交接典禮、新品發佈會以及開幕活動等。同時進行線下活動與網路行銷整合，達到更多元的行銷需求。