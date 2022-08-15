玉山金(2884)今舉行法說會，玉山銀董事長黃男州表示，上半年玉山銀海外獲利占比達到25.5%左右，去年約是二成左右，今年H1外資分行獲利占比較去年同期擴張，成長主要是受到台灣總行獲利受投資評價影響，分母減少所致。黃男州說希望海外獲利成長更快。今年上半年泰國曼谷及越南胡志明代表人辦事處已經正式營運，目前海外於10個國家地區共有30個營運據點，近期也跟著台積電前進日本熊本。至於獲利動能財管業務，7月手續費收入已經看到回升，下半年呈V型反轉會很明顯。

對於今年大陸市場房貸風險升溫，玉山金控總經理陳美滿表示，中國以穩健為第一要務，目前玉山銀在大陸是零逾放，玉山銀中國子行在房貸、建融業務都趨零，在大陸的5個營業據點，上半年還算穩健，還有正成長。至於大陸後續的發展情勢，目前要看清零政策何時打開，這也會影響供應鏈。

此外，黃男州表示，玉山銀日本福岡分行正在向日本官方申請中，是玉山日本第二個分行。福岡是九州第二大城市，也在熊本附近。台積電(2330)今年4月已在熊本設廠，二年後台積電廠將會正式運作，玉山銀也希望服務更多台商及台灣企業主、廠商。近來玉山銀也跟九州第二大金融機構鹿兒島、肥后銀行簽署MOU，作為二集團溝通合作的橋樑，玉山將跟著台積電積極發展九州台商業務。

今年上半年，玉山銀的財管手續費收入表現不如預期，陳美滿認為主要受到3因素響:一、疫情影響金融市場，投資人觀望。二、去年財管非常好，相對基期比較高。三、投資人行為改變，在股債風險升溫下，資金未轉向保險，而是直接將資金放在美元存款。預估第四季資金可望重回市場，7月的手續費收入己經看到回升，下半年會愈來愈好。黃男州亦認為，手收7月比6月成長4成，8月比7月好，H2呈V型反轉會很明顯。