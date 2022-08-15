可編程邏輯閘陣列(FPGA)設計廠一元素(6842)上半年合併營收為3.25億元，較去年同期減少41.45%，主要受到FPGA晶片及相關零組件缺貨所影響。一元素上半年以高毛利的整合方案為優先出貨產品，大幅提升獲利率，上半年稅後淨利歷年同期新高，且較去年同期大幅成長2110.86%，每股稅後盈餘(EPS)為0.44元。

一元素表示，受到晶圓廠高階製程產能吃緊，全球FPGA晶片供不應求影響，上半年優先以高毛利的高階應用整合方案為主要出貨產品，包括國防航太、IC設計驗證平台與人工智能邊緣運算等高端利基型的FPGA設計服務較去年同期大幅增加，而高毛利的EDA晶片設計驗證平台銷售業績更較去年同期倍增，帶動公司上半年毛利率達23.94%，為歷年同期新高水準，且較去年同期大增11.85個百分點，進而推升上半年稅後淨利達875.5萬元，較去年同期大幅成長2110.86%。

一元素表示，目前的兩大產品服務為可編程邏輯閘陣列(FPGA)設計服務及電子設計自動化(EDA)晶片設計驗證平台。目前FPGA設計服務佔整體營收93.33%；而EDA晶片設計驗證平台近期亦有明顯斬獲，今年上半年EDA晶片驗證服務較去年同期大幅成長135.17%。

一元素表示，公司的FPGA設計服務是以賽靈思可編程邏輯閘陣列(FPGA)架構與自適應晶片(Adaptable Silicon)，依照客戶不同的終端應用及產業特性，提供客戶彈性化與客製化的系統設計，開發產品最適解決方案，並透過其特有的即時更新功能，協助客戶的研發團隊以現有設計架構，進行應用程序與演算法的更新及優化，無需依循傳統IC設計流程，耗資費時重新研發製造新的晶片，可協助客戶大幅縮短研發時程，加速產品上市時間。

一元素進一步表示，為提供客戶更完整的解決方案，公司自2020年開始切入的EDA晶片設計驗證平台業務，目前已成功打入全球EDA產業供應鏈，成為全球第一大EDA原型驗證系統HAPS Connect Program (HCP) 的專業認證合作夥伴，提供各式半導體自動化設計驗證平台系統，客戶族群遍及全球各IC設計大廠，終端應用涵蓋3C、網通、工控及車用等領域。預估隨半導體高階製程單晶片設計複雜度提高，公司EDA設計驗證相關平台銷售業績可望持續增加，挹注整體營收獲利貢獻。

一元素對下半年展望持審慎樂觀態度，主要在於目前下游客戶訂單持續湧入，FPGA晶片缺貨狀況逐步紓解，預估下半年FPGA設計服務可望明顯回溫；新產品業務部份，包括FPGA金融科技交易加速平台、EDA晶片設計驗證平台，以及FPGA矽智財(IP)設計服務等下半年業績可望明顯提升；此外，一元素下半年並將進一步推出5G無線通訊測試平台、工廠自動化與醫療影像檢測等技術門檻更高的整合方案市場，均可望為公司營運再添成長動能。